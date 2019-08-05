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Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı

Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, öğleden sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri, iddiaya göre, bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa komşu çöp kavgası

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