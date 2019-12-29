HABER
  4. Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TIR'ın markete girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında Ç.T.'nin kullandığı TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi.

Kazada sürücü ile markette bulunan Halil ibrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı. Ayakta tedavisi yapılan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.

Kaynak: AA

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Şanlıurfa’da tır markete daldı: 4 yaralıŞanlıurfa’da tır markete daldı: 4 yaralı
Antalya'da deniz suyu havadan sıcakAntalya'da deniz suyu havadan sıcak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
market TIR trafik kazası Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.