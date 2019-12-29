Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında Ç.T.'nin kullandığı TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi.

Kazada sürücü ile markette bulunan Halil ibrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı. Ayakta tedavisi yapılan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.

Kaynak: AA

