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Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Talihsiz kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü

22.11.2024 21:01
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekiplerince yabancı uyruklu A.A. (29), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Talihsiz kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültü üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Eve giren ekipler, kadını boğazından bıçaklanmış olarak buldu. Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yabancı uyruklu A.A. (29) gözaltına alındı.

AA-20241122-36265950-36265948-SANLIURFADA_BIR_KADIN_EVINDE_BICAKLA_OLDURULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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