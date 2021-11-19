Şanlıurfa'da korkunç kaza! Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE KAZAYA KARIŞMIŞ

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep’te de bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza 8 Eylül 2020’de Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden araç, hatalı sollama sonucu başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada çarpıştığı aracın arkasında seyir halinde olan sivil polis aracı ile kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken araç içerisinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 araçta bulunan toplam 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

