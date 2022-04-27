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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 6 yaralı

27.04.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaşanan korkunç kazada, otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yerel gazeteci Fehmi Kaplan (51) ile Halit Öz (51) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 GJ 628 plakalı minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, yerel bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Fehmi Kaplan ile Halit Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılan yaralılardan Yılmaz Kaçmaz (14), Kerim Kaçmaz (21), Abdülkadir Kaçmaz (46), Naide Kaçmaz (50), Nuri Yavuzer (53) Muhittin Özlem (54) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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Trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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