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  4. Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! Milli Yol Partili isim hayatını kaybetti; 2'si polis 6 kişi yaralandı

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! Milli Yol Partili isim hayatını kaybetti; 2'si polis 6 kişi yaralandı

24.11.2024 00:24
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Şanlıurfa’daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2’si koruma polisi 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak görevlilerden bilgi alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! Milli Yol Partili isim hayatını kaybetti; 2'si polis 6 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı’nda meydana geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı’na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan, AKP İl Başkanlığı’na ait Serdar Çoban’ın kullandığı otomobil, İbrahim Halil Altun’un kullandığı araca yandan çarptı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan AKP İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği’nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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MİLLİ YOL PARTİSİ İL BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa kaza
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