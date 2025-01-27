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Şanlıurfa'da korkunç olay! Bir kızını silahla diğerini serumla öldüren anne intihar etti! Valilikten açıklama

27.01.2025 16:25
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Şanlıurfa'da kan donduran bir olay yaşandı. 35 yaşındaki kadın, 14 ile 8 yaşındaki 2 kızını öldürdükten sonra intihar etti. Hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan ve yakın zamanda eşinden boşandığı öğrenilen kadının, bir kızını içine ilaç kattığı serumla, diğer kızını silahla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden de açıklama geldi.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Bir kızını silahla diğerini serumla öldüren anne intihar etti! Valilikten açıklama

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7’nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi.

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CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.’yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaşındaki N. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SERUMA İLAÇ KATMIŞ

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.’ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.’yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi’nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.’i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. 112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Şanlıurfa
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