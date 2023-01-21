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Şanlıurfa’da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

21.01.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar yeni doğmuş bebek görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

anlıurfa’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi.

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BEBEĞİ BIRAKANLARI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa ceset bebek

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