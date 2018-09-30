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Şanlıurfa'da korkunç olay! Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 23:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabını geri geri süren baba, 1 buçuk yaşındaki kızını fark etmeyerek ezdi, talihsiz küçük kız hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.B. kendisine ait pikabı park etmek için geri geri sürürken, kendisini takip eden 1 buçuk yaşındaki Hülya B. ismindeki kızını fark edemeyerek ezdi. Pikabın altında kalan küçük kızı fark eden yakınları, hemen olaya müdahale ederek, pikabı durdururken, küçük kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek trafik kazası

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