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  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da keşif yaptırmak istediği meraya görevlileri bırakıp, otomobiliyle geri dönen Celal Günbeyi (62), kırmızı ışıkta durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Günbeyi, hastanede tedaviye alınırken, saldırgan H.G., gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu

Silahlı saldırı olayı, geçen salı günü, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mera nedeniyle akrabalarıyla husumetli olan Celal Günbeyi, keşif yaptırmak istedi. Bu amaçla da görevlileri, otomobille keşif yapılacak meraya bırakıp, geri döndü.

KIRMIZI IŞIKTA VURDU

Ancak kırmızı ışıkta durduğu sırada, başka bir araçla gelen H.G., Günbeyi'ne tabancayla ateş etti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Celal Günbeyi, tedavi altına alındı.

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GÖZALTINA ALINDI

Günbeyi ile husumetli olduğu saptanan H.G. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
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