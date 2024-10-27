HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! Yavru köpeği parke taşıyla öldüren şüpheli gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da korkunç olay! Yavru köpeği parke taşıyla öldüren şüpheli gözaltına alındı!

27.10.2024 23:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, sokakta yürüyen bir kişi üzerine doğru gelen yavru köpeği parke taşıyla vurarak öldürdü. Çevredekilerin tepki göstermesine rağmen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Yavru köpeği parke taşıyla öldüren şüpheli gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kendisine doğru koşan yavru kepeğe yerden aldığı kaldırım taşını fırlattı. Köpek taşın başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen köpek, kısa süre sonra öldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA TEPKİ TOPLADI!

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli kişi ise bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki topladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği’nden olayın ardından yapılan açıklamada, 26 Ekim 2024 tarihinde Eyyübiye Yenice Mahallesi'nde gerçekleşen bu acı olayın ardından köpeğe zarar veren şahsın Emniyet birimleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi insanlık dışı bir durumu da ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından hızla tespit edilmekte ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sokak
En Çok Okunan Haberler
İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana depremi sonrasında Naci Görür'den uyarı geldi: 'Deprem dirençli Adana'yı kurun'

Adana depremi sonrasında Naci Görür'den uyarı geldi: 'Deprem dirençli Adana'yı kurun'

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.