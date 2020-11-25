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  4. Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

25.11.2020 21:03 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da öğretmenevine ait bir odada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle öğretmenevinde kalanlar tahliye edildi.

Yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinde meydana geldi.

OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Klima motorundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken öğretmenevi yönetimi de otelde kalanları tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında odalardan birinin içindeki eşyalar tamamen küle döndü.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı yerde incelemede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından dışarıda bekleyen öğretmenler yeniden içeri alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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