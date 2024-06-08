HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Şanlıurfa'da 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.06.2024 18:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Belediye ve valilikten açıklama geldi.

Şanlıurfa'da 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Bir ilde 'kuduz' alarmı! Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişinin ihbarıyla başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde söz konusu köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu alan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde karantina bölgesi olarak ilan edilmiştir. Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır. Bize emanet edilen canlarımızın sağlığı için her an müdahaleye ve her türlü göreve hazırız. Haliliye ilçesi Bakımlı Mahallemizde yer alan Şanlıurfa Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz hayvanların akıbetini merak eden tüm hayvanseverlerin ziyaretine açıktır."

AA-20240608-34818714-34818712-SANLIURFADA_2_MAHALLE_KUDUZ_NEDENIYLE_KARANTINAYA_ALINDI

Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırmış, kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI!

Öte yandan 30 Mayıs'ta kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk Kılıç'a (16) saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi.

Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi.

Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasına rastlanması ve bu hayvanların vatandaşları ısırması konusunun da toplantıda gündeme geldiği aktarılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık müdürlükleri tarafından her 2 vakanın yakından takip edildiği, yaralanan vatandaşların zamanında aşılama süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı!
70 yaşında YKS'ye girdi! Kazanırsa o bölümü seçecek70 yaşında YKS'ye girdi! Kazanırsa o bölümü seçecek
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! Dünya'ya iniş yaptılar Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! Dünya'ya iniş yaptılar
Anahtar Kelimeler:
kuduz Şırnak
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

''Ali Koç, gerekirse kavga ederiz dedi"

''Ali Koç, gerekirse kavga ederiz dedi"

İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

Ayağı bağlı, halıya sarılı cansız bedenin kimliği tespit edildi! 'Ben öldürmedim ama öldüreni tanıyorum'

Ayağı bağlı, halıya sarılı cansız bedenin kimliği tespit edildi! 'Ben öldürmedim ama öldüreni tanıyorum'

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı!

300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.