Şanlıurfa'da kuduz alarmı! Mahalle karantinaya alındı

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde çocuğuyla yakınlarının evine giden Gülizar Şahin (40) sokakta bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolunda ve bacağından yaralanan kadın, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine mahalleye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Tetkikler sonucunda köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Tedavisi süren Gülizar Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının evine gittiği sıra köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Köpeğin kolunu ve ayağını ısırdığını anlatan Şahin, "Kendimi zor eve attım. Çocuğum ve ben çok korktuk. Eşim köpeğin yanın gittiğinde ölmüştü. Beni de hemen alıp hastaneye yetiştirdi. Orada kuduz aşıları ve pansuman yaptılar. Köpeği alıp götürdüler sonrada kuduz olduğu ortaya çıktı. Şu anda aşılarımı yapıyorum. Mahallede başıboş köpek çok. Çocuklarımız dışarıya çıkmaya, okulla gitmeye korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.