Şanlıurfa'da 'kuduz' alarmı! Saldıran köpek öldü, vatandaş tedavi altına alındı

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü. Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





