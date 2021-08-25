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  4. Şanlıurfa’da market önünde korkutan olay! Bebeği son anda kurtardı

Şanlıurfa’da market önünde korkutan olay! Bebeği son anda kurtardı

25.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir kadının marketin önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki bebeğinin olduğu bebek arabası kendiliğinden hareket etti. Bebek arabasını yakalayan market çalışanı olası bir ölümlü kazanın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

SON ANDA YAKALADI

İsmi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı, caddeye doğru hareket eden bebek arabasını koşarak yakaladı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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