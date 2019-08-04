Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 55’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine giden ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

