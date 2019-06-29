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Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kürek, taş ve sopalar havada uçuştu!

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü
Kavga anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga sopa

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