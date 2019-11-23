HABER

Şanlıurfa'da otomobil bahçeye düştü: 3'ü çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 05:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek, 10 metre derinlikteki bir binanın bahçesine düştü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı anne-baba ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinlikteki bina bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile vatandaşların meraklı bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarılarak Yediemin Otoparkı'na taşındı. Bir süre polis tarafından trafiğe kapatılan yol, aracın bahçeden çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Kan donduran an! İş insanına suikast kameradaKan donduran an! İş insanına suikast kamerada
Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandıBeyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otomobil bahçe Kaza

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt’ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı

İstanbul'da 11 araçlı zincirleme kaza!

Kan donduran an! İş insanına suikast kamerada

Kan donduran an! İş insanına suikast kamerada

Antalya'da iki kardeşin kavgası kanlı bitti!

İki kardeşin kavgası kanlı bitti!

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.