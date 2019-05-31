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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 05:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası

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