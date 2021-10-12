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  4. Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

12.10.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Bedih Zenciroğlu (48) öldü, yanındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Olay, Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir’den Şanlıurfa’ya giden Bedih Zenciroğlu’nun kullandığı otomobilin lastiklerine, aracın önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Saldırı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı. Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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BABA, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı
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