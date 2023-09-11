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Şanlıurfa'da otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

11.09.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı Meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Avunduk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Gülcan (43) yönetimindeki 61 AK 589 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hakan Kaya'nın (19) kullandığı 63 N 3597 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, şarampole devrilen araçlarda sürücüler ile Mürvet Gülcan (8), Bilal Gülcan (45), Fatma Dürbin (39), Ayşe Gülcan (12), Beyaz Gülcan (6), Muhammet Cuma Cengiz (18) ve Harun Kaya (33) yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mürvet Gülcan, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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