HABER

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da aynı erkekten hoşlanan iki kız okul çıkışı randevulaşıp buluştu. Kızların tartışması kısa sürede saç baş kavgaya dönüştü. Arkadaşları ise ayırmak yerine cep telefonu ile görüntülemeyi tercih etti.

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü.

ş

AYIRMAYIP VİDEOYA ÇEKTİLER

Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi.

439af00f894c6b48de0737ebd2972847

Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

e328c03771896032dc5ac7dae4887561

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çorlu'daki tren faciasında 'asıl kusurlu' bulunan 4 kişi, adli kontrolle serbestÇorlu'daki tren faciasında 'asıl kusurlu' bulunan 4 kişi, adli kontrolle serbest
Alexandria Troas'ta, tarım aletleri dolu 1500 yıllık küp bulunduAlexandria Troas'ta, tarım aletleri dolu 1500 yıllık küp bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liseli kavga kız kavgası Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.