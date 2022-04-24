Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık! Öyle bir şeyi çaldı ki...

Sokakta bulunan yangın söndürme vanasının çalınması olayı ilçenin Kale Mahallesi 59. Sokak’ta meydana geldi. Gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi belediyeye ait sokaktaki yangın vanası çalındı.
Sabah saatlerinde yangın vanasının yerinde olmadığını fark eden mahalleliler, durumu polise bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anlarını anbean izledi. Bunun sonucunda gece saatlerinde sokağa gelen bir kişinin vanayı bir çuvala koyup götürdüğü tespit edildi.
Ekipler hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum