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  4. Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık! Öyle bir şeyi çaldı ki...

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık! Öyle bir şeyi çaldı ki...

24.04.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta bulunan yangın söndürme vanasını çuvala koyup çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık! Öyle bir şeyi çaldı ki...

Sokakta bulunan yangın söndürme vanasının çalınması olayı ilçenin Kale Mahallesi 59. Sokak’ta meydana geldi. Gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi belediyeye ait sokaktaki yangın vanası çalındı.

POLİS EKİPLERİ ANBEAN İZLEDİ

Sabah saatlerinde yangın vanasının yerinde olmadığını fark eden mahalleliler, durumu polise bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anlarını anbean izledi. Bunun sonucunda gece saatlerinde sokağa gelen bir kişinin vanayı bir çuvala koyup götürdüğü tespit edildi.

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Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Ekipler hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Şanlıurfa
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