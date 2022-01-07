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Şanlıurfa'da 'pes' dedirten olay! Okulun kapısını çalan hırsızlar kamerada

07.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Pes' dedirten olay Şanlıurfa'da yaşandı. Siverek ilçesindeki bir ilkokulun demir bahçe kapısı iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten olay! Okulun kapısını çalan hırsızlar kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ilkokulun demir bahçe kapısının çalınması şaşkınlık yarattı. Hacı Ömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun idarecileri, çarşamba sabahı, okula gelince bahçenin demir kapısının çalındığını görüp, polise haber verdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemede, okulun bahçe kapısının 2 kişi tarafından sökülüp taşınarak götürüldüğü tespit edildi.

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Polis ekipleri eşkalini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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