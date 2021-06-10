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Şanlıurfa’da 'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

10.06.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

Şanlıurfa’da 'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. (DHA)

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sedat peker Şanlıurfa

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