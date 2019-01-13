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Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, öğleden sonra Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 9 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Muzaffer Kubat (36) ve Mehmet Kubat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat'ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

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