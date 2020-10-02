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Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir küp tarihi sikke bulundu. Su hattı kazısı sırasında işçilerin bulduğu tarihi sikkeler jandarmaya teslim etti.

Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu

Alınan bilgilere göre ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal mahallesinde isale su hattı kazısı yapan SUSKİ’ye ait kepçenin kazısı sırasında bir küp dolusu tarihi sikke çıktı.

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Kazıyı durduran işçiler, olay yerine jandarma ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemlerini alırken, bulunan sikkeler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından ilçe merkezine getirildi.

Tarihi olduğu tahmin edilen sikkeler incelenerek hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

İHA

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