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Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin kavgada Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kentte başlayan gerginlik bugün de devam etti. Öğleden sonra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi camlarını kırdıkları Suriyelilerin işyerlerini tahrip etti. Polisin müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı kentte gerginlik devam ediyor.

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Geçen perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli aileler çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ öldü, 3'ü ise yaralandı.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek sokaklara çıkarak taşkınlık çıkaranlar polisin müdahalesiyle engellendi. Dün de kentte sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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'SURİYELİ İSTEMİYORUZ' SLOGANLARI

Ancak, öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, 'Suriyeli istemiyoruz' sloganları atarak çevrede bulunan Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE POLİSLER GÖNDERİLDİ

Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken, birçok işyerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah Belalarını Versin süriyelilerin kendi ülkelerinden silahı ellerine alamiyorlar gelmişler türkiyede silahlaniyorlar ALLAH BİN BELALARINI VERSİN ÜLKEMİZE GETİRENLERİNDE BİN BELASINI VERSİN süriyelilerin bu kaçıncı vukaatları böyle yapmaya devam etsinler bak ülke nasıl ayaklaniyorlar
Ey millet, kimsenin gazına gelmeyin. Suriyelilere en çok sahip cikmasi gerekenler Urfalılar olmalı Çünkü akrabasiniz
kültür farkının iki toplum arasında nasıl bir sonuç doğuracağını kestiremeyen bir yönetim şekli olursa sonucu da bu olur. sen saraylara layıksın girme halkın içine bilme sıkıntılarımızı bu şekilde yönetmeye çalış sonuç ortada adalet yok yargı bağımsızlığı bitmiş dünya lideriymişŞŞŞŞŞ diktatörlükte dünya liderisin
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