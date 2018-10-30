Şanlıurfa'da Suriyeli şahıs dehşet saçtı! Küçük çocuğa bıçak ve sopayla saldırdı!

Şanlıurfa'da Suriyeli bir ev sahibi, top oynarken camını kıran küçük çocuğu bıçak ve sopayla darp etti. Olay anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CAMINI KIRAN ÇOCUĞU BIÇAKLA DARP ETTİ

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda iddiaya göre, küçük bir çocuk, top oynadığı sırada bir evin camını kırdı. Evin sahibi olan Suriyeli adam, eline bıçak ve sopa alarak küçük çocuğu dakikalarca darp etti. Bıçağı defalarca küçük çocuğun üzerine savuran adam, çocuğu öldürmekle tehdit etti.

Küçük çocuğun "Vurma, tamam" yakarmalarını dinlemeyen Suriyeli adam, şiddetini dakikalarca sürdürdü. Olay anı ise çevrede bulunanlar tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



