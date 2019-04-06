Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşet içerisinde kalaşnikof marka silah, bixi mühimmatı ve parçaları ile bunlara ait parça ve mermilerin yanı sıra tabanca parçaları, gaz ve sis bombaları, çok sayıda farklı tabancaya ait şarjör, mermi kutusu ve şeridi olduğunu belirledi.