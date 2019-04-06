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Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tarlada çok sayıda mühimmat bulundu. Dicle Mahallesi yakınlarındaki hayvan otlatan çobanlar, tarlada taşların arasındaki poşet içerisinde mühimmat olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşet içerisinde kalaşnikof marka silah, bixi mühimmatı ve parçaları ile bunlara ait parça ve mermilerin yanı sıra tabanca parçaları, gaz ve sis bombaları, çok sayıda farklı tabancaya ait şarjör, mermi kutusu ve şeridi olduğunu belirledi.

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, alanda başka mühimmat olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı arama başlattı.
Sabah saatlerinde koyunları otlatan çobanların yanına gelerek mühimmatı bulan Mustafa Topal, gazetecilere, poşette silah ve parçalarını bulunca durumu emniyete bildirdiğini söyledi.
Polislerin gelip inceleme yaptığını ve mahalle muhtarının çağrıldığını anlatan Topal, "Poşetin içerisinde çok sayıda mermi, kalaşnikof parçaları, birkaç tabancaya ait parça vardı.
Yaklaşık 15 şarjör vardı. Polisler şu an hala alanda çalışma yapıyor." dedi.
Ekiplerin tarladaki incelemesi sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa mühimmat

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