Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysi Koran'a ait tekstil fabrikasında pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çıkan yangını on itfaiye aracı söndürmeye çalışıyor
Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıy
Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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