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Şanlıurfa'da trafik kazası! Bir babanın en acı bekleyişi

23.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada şarampole devrilen araçtaki bir çocuk hayatını kaybederken, anne ile 2 çocuğu yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan babanın ölen kızının cesedinin başında oturup beklemesi yürekleri dağladı.

Şanlıurfa'da trafik kazası! Bir babanın en acı bekleyişi

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Taşlıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakim T.’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Aynzeliha Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan anne Gözlü T. ile 2 çocuğu ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü baba, hayatını kaybeden kızının cenazesinin başında oturup bekledi. Babanın başını ellerinin arasına alıp uzun süre beklemesi yürekleri dağladı. Kazayı haber alıp olay yerine giden kızın yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Suruç
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