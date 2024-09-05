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  4. Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.09.2024 13:33
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir fıstık işletmesinde güpegündüz yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı. 60 yaşındaki Gafari Çolak, işletmede çalışan Nuh Kartal'ı fıstık boşalttığı sırada tüfekle vurarak öldürdü. Gözü dönmüş adam daha sonra evine giderek eşi Gülizar Çolak'la tartışarak onu da vurdu. İki kişinin de öldüğü olayda Çolak yakalandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve fıstık işletmesi sahibi olan Gafari Çolak, işletmesinde çalışan Nuh Kartal'a tüfekle defalarda ateş etti. Korkunç olay sonrası diğer çalışanlar dakikalarda saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.

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ÖNCE ÇALIŞANINA ARDINDAN EŞİNE KIYDI

22 Ağustos günü ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık işletmesine giderek elindeki tüfekle el arabasıyla fıstık boşaltan Nuh Kartal’a peş peşe ateş etti.

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Olayın ardından evine giden Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vurarak öldüren Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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GÖZÜ DÖNMÜŞ ADAM TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri Gafari Çolak’ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen Çolak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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ÇALIŞANLAR UZUN SÜRE SAKLANDI

Bu arada Çolak'ın Nuh Kartal'ı vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gafari Okan’ın peş peşe ateş ettiği, bu sırada olay yerinde bulunan 2 kişinin kendilerini korumak için uzun süre gizlendiği görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tüfek
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