Şanlıurfa’da ‘ucuz dolar’ dolandırıcılığı

Edinilen bilgiye göre, iletişim kurduğu kişilerden ucuz dolar almak amacıyla Burdur’dan Viranşehir’e bağlı Yaban Mahallesi’ndeki bir eve gelen İ.O., burada alacağı ucuz dolarlara karşı 4 şahsa toplam 135 bin lira verdi. Şahıslardan ikisinin dolar getirmek üzere evden ayrılarak bir daha dönmemesi üzerine İ.O., durumu Karakuzu Jandarma Karakolu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerden F.K. ve A.K.’yi söz konusu evde, B.A.’yı da kaçtığı otomobilde dolandırılan paranın bir kısmı olan 25 bin lira ile yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, Suriye uyruklu bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

