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Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilikten açıklama geldi mi?

15.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da okullar tatil mi? Şanlıurfalılar, Meteoroloji'den yapılan turuncu kodlu uyarının ardından arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Hava durumu ile ilgili veriler yayımlandı. Öte yandan şiddetli sağanak yağış sürüyor. Peki, yarın Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okullar kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilikten açıklama geldi mi?

Şanlıurfa’da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Sivas ve Kilis için turuncu kodlu uyarıda bulundu. 'Turuncu uyarı' açıklaması sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı olduğu aktarıldı. Birçok kişi internette "Yarın Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okullar kapalı mı?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’da okulların tatil edildiğine yönelik Valilik'ten açıklamada bulunulmadı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan son yaptığı açıklamada "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

16 MART 2023 PERŞEMBE ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAPALI MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceği ifade edildi.

Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği konusunda bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

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