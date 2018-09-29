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Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bu yıl haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest bırakılan 639 Suriyeli sınır dışı edildi.

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında bu yıl çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan 639 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

"639 SURİYE UYRUKLU SAHSIN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ YAPILMIŞTIR"

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2018 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan toplam 639 Suriye uyruklu şahıs haklarında sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri yapılmıştır" denildi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Osmanlı Mahallesi'nde komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma nedeniyle çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar için Şanlıurfa Valisi kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu. Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa halkını provokatörlere karşı uyararak, şöyle konuştu:

“Birilerinin bu olayları kamu düzenine, toplumsal barışa karşı araca dönüştürmesine asla müsaade etmeyiz. Urfa dünyada eşine benzerine az rastlanır bir vefa örneği gösteriyor. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademeye kadar Suriyeliler için ‘misafirimiz’ diyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için hazırlık çalışmaları içerisinde olduğumuzu da ifade ediyoruz. Urfa 7-8 senedir 550 bin Suriyeli ağırlama başarısını gösterdi. Suriyelilerin iş yerlerine, evlerine, kapılarına dayanma noktasına getirilen anlayışı da yine nefretle kınıyorum. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Suriyeli misafirlerden, mültecilerden asayiş olaylarına karışan suç işleyen, suça meyilli olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bunların toplumun huzurunu bozmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada bazı art niyetlilerin, kötü niyetlilerin mesajlarını iğrenerek okudum. Böyle bir zihniyeti kabul edemeyiz.”

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