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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; söz konusu mühimmatların mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle patlamanın olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PATLAMA

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım'da patlama meydana gelmiş, patlama sonrası Vali Erin yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamaSon dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama
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Şanlıurfa patlama 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl mühimmat arkadaş mevsimsel değişiklikten ötürü genleşme vs. durumlardan etkileniyor ve patlıyor, bu durumda askeri tesis kapsama alanındaki yerleşim yerlerinin canlı varlıkların vay haline.ya bu işte bir yanlış olmalı,sakladığınız hıyarmı ki havadan sudan etkilensin , çanakkale savaşından kalan patlamamış top mermilerine rastlanıyor.
Mevsimsel değişiklikler göz önüne alınarak depolama yapılabilirdi. personel hatası net.
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