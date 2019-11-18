Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım'da patlama meydana gelmiş, patlama sonrası Vali Erin yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.