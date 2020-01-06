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  4. Şanlıurfa’daki ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi

Şanlıurfa’daki ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında akıl almaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Şanlıurfa’daki ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi

Şanlıurfa’da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda (E-MTSK) kopya çekmeye çalışan bir şahıs salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet düşme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi. Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ehliyet sınavı kopya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yemin ediyorum bu millet gerizekalı şu enerjini başka şeye harcasanda az millete bi hayrın dokunsa işiniz gücünüz pislik
Demek ki adam üniversite sınavına falan girse neler yapacak :))
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