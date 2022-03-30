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  4. Şanlıurfa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti

Şanlıurfa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti

30.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Al, tutuklandı.

Şanlıurfa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti

Mide bulandıran olay Şanlıurfa'da yaşandı. Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet Al, iddiaya göre, 28 Mart'ta sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. Al, burada çocuğa cinsel tacizde bulundu.

Küçük kızın bağırmasıyla gelen aile üyeleri ile mahalleli, Al'a sopalarla saldırdı. Dükkana sığınan Al, polis ekiplerince gözaltına alınıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Al, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz
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