HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Eşine işkence için özel oda yapmış

Şanlıurfa'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Eşine işkence için özel oda yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da cani koca eşine günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle kopardı. Komşuların ihbarıyla ortaya çıkan kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 20 kişilik ekip olayı aydınlatırken, yapılan incelemelerde evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu.

Şanlıurfa'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Eşine işkence için özel oda yapmış

Şanlıurfa’da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

40 GÜNLÜK HAMİLEYMİŞ

Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.

KADIN1

20 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.

KADIN 2

Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.

KADIN3

İŞKENCE İÇİN ÖZEL ODA YAPMIŞ

Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.

ISKENC3

POLİS SİRENİ HAYATINI KURTARDI

İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.

ISKENCE4

Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.

SOPA

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ISKENCE

Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çektiŞanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti

(İHA)

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Yattığı sedyeden kalkıp iki doktoru darbetti 'Pişman değilim, hakkımı savundum' dedi
Yattığı sedyeden kalkıp iki doktoru darbetti
At ve eşeklere çip takılıyor! 81 ilde başladı, cezası var
At ve eşeklere çip takılıyor! 81 ilde başladı, cezası var
Kilis de listeye eklendi! Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
2020 DGS sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama ekranı!
DGS sonuçları açıklandı!
MİT TIR'ları davasında Can Dündar hakkında flaş karar
Can Dündar hakkında flaş karar
Çorum'da maske denetimi! Karşısında polisi görünce koşarak kaçtı
Karşısında polisi görünce koşarak kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.