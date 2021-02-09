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  4. Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

09.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da, 5 gün önce kim tarafından dikildiği öğrenilemeyen 3 metre yüksekliğindeki metal blok, yine gizemli şekilde ortadan kayboldu. Metal bloğun geldiği günkü şaşkınlığı bugün de yaşayan mahalleli, "Sabah hem metal blok hem de jandarmada yerinde yoktu" dedi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki bir tarlada 5 Şubat Cuma günü metal blok konuldu. Göktürk alfabesiyle üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı olan metal bloğun, kimler tarafından ne amaçla konulduğu araştırılırken, bu sabah bölgeye giden mahalleli, monolit benzeri bloğun yerinde olmadığını fark etti.

Metal bloğun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Gizemli bir şekilde dikilip 5 gün sonra yine aynı şekilde kaldırılan metal bloğun nereye götürüldüğü araştırılıyor.

MAHALLELİ ŞAŞKIN

Sabah saatlerinde arazilerine giderken metal bloğun yerinde olmadığını görünce ikinci kez şaşkınlık yaşayan mahalleliden Hasan Yıldız, "Buğday tarlasına 5 gün önce gece yarısı metal blok dikilmişti. Dün gece de burada jandarma bekliyordu ve metal blok yerindeydi. Sabah hem metal blok hem de jandarmada yerinde yoktu. Metal bloku kimin koyduğu, kimin götürdüğü bilinmiyor” dedi.

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Metal blokun dikildiği buğday tarlasının sahibi Fuat Demirdil de günlerdir merak içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Meraktan yatamıyorduk. Bunu kim ne için yerleştirdi bilmiyoruz. Bununla ilgili kimse bizlere de bilgi vermedi. Gizemli bir şekilde tarlamıza konulan bu metal yine gizemli şekilde kaldırıldı. Jandarma ve korucular nöbet tutuyordu. Araziye konulurken de görmedik, kaldırılırken de görmedik. Biz merakta kaldık. Kime sorduysak 'bilgimiz yok' dediler. Bunu reklam için mi yaptılar onu da bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

(DHA)

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