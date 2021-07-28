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  4. Şanlıurfa’daki sacdan kaydırak sosyal medyayı salladı! "Çocuklar kebap olacak"

Şanlıurfa’daki sacdan kaydırak sosyal medyayı salladı! "Çocuklar kebap olacak"

28.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan sacdan kaydırak, tepkiye yol açtı. Kentteki sıcak havanın hesaba katılmadan yaptırılan kaydırakla ilgili sosyal medyada "çocuklar kebap olacak" yorumları yapıldı.

Şanlıurfa’daki sacdan kaydırak sosyal medyayı salladı! "Çocuklar kebap olacak"

Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı. Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu. Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.

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Kentteki sıcak havanın hesaba katılmadan yaptırılan kaydırakla ilgili sosyal medyada "çocuklar kebap olacak" yorumları yapıldı. Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şanlıurfa
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