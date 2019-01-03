HABER

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da gece saatlerinde bir apartmanın bahçe duvarı alt kattaki evin üzerine yıkıldı. Olayda evin duvarı da yıkılırken, odada yatmakta olan 4 çocuk molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçe duvarı, yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Alt kattaki evin 2 odasının duvarının da yıkıldığı olayda, odalarda yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yol kenarındaki bir aydınlatma direği de bahçeye yıkılırken molozların altında kalan bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Odada yatan en küçük oğlunu o gece yanına aldığını söyleyen ev sahibi Yaşar Demir, “Gece saat 02.00’den sonra oldu. Çocuklar yatıyordu. Büyük bir gürültü ile birden uyandık. Bir baktık ki duvar üstümüze yıkıldı. Allah’tan çocuk kucağımdaydı, yanıma gelmişti. Diğeri de burada yatıyordu. Çocuk kıl payı kurtuldu ama biz mağduruz. Bu kış günü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yukarı kesimden gelen sulardan dolayı duvar yıkıldı” dedi.

'DAHA ÖNCE DE OLDU'

Yıkılan istinat duvarının iki oda, bir balkon ve bir otomobile zarar verdiğini söyleyen Demir, “Otomobil de başka bir komşumun. O da ayrıca bir mağdur” şeklinde konuştu.

sanliurfa-yikim-2

Zarar gören odalarda 4 çocuk olduğunu söyleyen Demir, “Bu odada 2 kişi vardı, diğer odada da 2 kişi vardı. Toplam 4 kişi. Biz de diğer odadaydık. Yıkıldığı gibi biz hemen çocukları aldık. Yatak başlığı onu korumuş. Eğer yatak başlığı olmasaydı çocuk altında kalabilirdi. Çocuklar çok korktu. Durumlarını, psikolojilerini anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım. Şu seti yapsalar en azından biz de rahatlarız. Daha önce de oldu. Ne kadar su birikintisi varsa yukarısı yokuş olduğu için buraya akıyor. Bu tarafa gelince de ister istemez bir yerde patlak veriyor. O da sızıntı yaptı” diye konuştu.

sanliurfa-yikim-3

Olayda büyük korku yaşayan çocukların yakınlarının evine gönderildiği öğrenildi. Aile ise mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. (İHA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Çöplükte çok sayıda köpek ölüsü bulunduÇöplükte çok sayıda köpek ölüsü bulundu
Üniversiteli Asrın, kazada öldü - YenidenÜniversiteli Asrın, kazada öldü - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa yıkılma apartman istinat duvarı

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

18 kadın hamamda hayatlarının şokunu yaşadı!

Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia! Soruşturma başlatıldı...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.