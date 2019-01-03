Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçe duvarı, yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Alt kattaki evin 2 odasının duvarının da yıkıldığı olayda, odalarda yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yol kenarındaki bir aydınlatma direği de bahçeye yıkılırken molozların altında kalan bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Odada yatan en küçük oğlunu o gece yanına aldığını söyleyen ev sahibi Yaşar Demir, “Gece saat 02.00’den sonra oldu. Çocuklar yatıyordu. Büyük bir gürültü ile birden uyandık. Bir baktık ki duvar üstümüze yıkıldı. Allah’tan çocuk kucağımdaydı, yanıma gelmişti. Diğeri de burada yatıyordu. Çocuk kıl payı kurtuldu ama biz mağduruz. Bu kış günü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yukarı kesimden gelen sulardan dolayı duvar yıkıldı” dedi.

'DAHA ÖNCE DE OLDU'

Yıkılan istinat duvarının iki oda, bir balkon ve bir otomobile zarar verdiğini söyleyen Demir, “Otomobil de başka bir komşumun. O da ayrıca bir mağdur” şeklinde konuştu.