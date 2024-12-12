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  4. Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

12.12.2024 19:53
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Şanlıurfa’da hayırseverlerin destekleriyle toplanan insani yardım malzemelerinden oluşan 5 tır Suriye’nin Halep, Hama, Humus ve Şam bölgelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa’dan yola çıktı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar burada yaptığı konuşmada “Şanlıurfa, İbrahim’i bir millet olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Yardım tırlarının gönderildiği törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu, Şanlıurfa İHH İl Başkanı Behçet Atilla ve "Biz Sizinleyiz" kampanyası koordinatörü İsmail Ciben katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi koordinasyonunda bölgede gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Halep, Hama, Humus ve Şam kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Yardımların büyük bir bölümünü ise un oluşturdu.

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Dualarla konvoy şeklinde Suriye’ye uğurlanan insani yardım malzemeleri Suriye’deki zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

BAŞKAN GÜLPINAR, “YARDIM KONVOYU SURİYE HALKININ YARALARINI BİR NEBZE DE OLSA SARACAKTIR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar burada yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizerek “İHH tarafından organize edilen bu anlamlı yardım konvoyunun Suriye’deki zor şartlar altında yaşayan halka umut olacak ve bir nebze de olsa onların yaralarını saracaktır. Bu durum hem Şanlıurfa’mızın hem de insanlığımızın gücünün bir simgesidir. Şanlıurfa ensar bir şehir olduğunu 14 yıldır tüm dünyaya gösterdi. Şanlıurfa, İbrahim’i bir millet olarak yekvücut olmuş bir şehirdir. Şanlıurfalı hemşehrilerimizin gönlünden kopan bu yardımlar, zorluklar karşısında birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olacaktır. Bu anlamlı programı düzenleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu ise, "Bu yardım tırları, sadece maddi değil, manevi bir destek de sunuyor. Suriye halkı, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar sayesinde biraz daha umut buluyor" şeklinde konuştu.

İHH İl Başkanı Behçet Atilla, "Yardımlarımız, bölgedeki en büyük ihtiyaçları karşılamak amacıyla belirlenen ürünlerden oluşuyor. Suriye’deki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz Sizinleyiz" kampanyası koordinatörü Suriyeli İsmail Ciben ise konuşmasında her zaman yanlarında olan Türkiye ve Şanlıurfa’ya teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından, yardım tırları, Suriye'ye doğru yola çıktı. Yardımlar, Şanlıurfa halkının desteğiyle, Suriye’nin zor durumda olan bölgelerine ulaşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Vakfı
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