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Şanlıurfa Emniyeti 2018’in bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2018 yılının bilançosunu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili güvenlik tedbirleri ile terör örgütü FETÖ ile mücadele gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa Polisevi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, beraberindeki birim müdürleri ile kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.Toplantıda, ilk olarak 2018 yılının bilançosu ile ilgili bilgi verildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2018 yılının bilançosunu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili güvenlik tedbirleri ile terör örgütü FETÖ ile mücadele gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.
Şanlıurfa Polisevi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, beraberindeki birim müdürleri ile kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantıda, ilk olarak 2018 yılının bilançosu ile ilgili bilgi verildi. Müdür Tipioğlu, kent genelinde suç oranlarında yaşanan düşüşün tüm Şanlıurfa’da huzurun teminatı olduğunu belirti. Kent genelinde yüzde 24 oranında suç azaldığını aktaran Tipioğlu, uyuşturucu ile mücadele konusunda da ciddi mesafe kat edildiğini ifade etti.
“Fetö ile mücadele beka sorunudur”
Müdür Tipioğlu, açıklamasının devamında,"FETÖ’nün ihanet süreci Türk milletinin dünya siyasetinde var olduğu günden beri gördüğümüz en büyük ihanet kalkışmasıdır. Bu ihanet şebekesine karşı Türk devletinin kendisini korumak kadar doğal bir şey olamaz. Bizde bu konuda yetkili ve sorumluluk sahibi olduğumuz için Şanlıurfa’da FETÖ terör örgütünü ve paralel devlet yapılanmasına amansız kim olursa olsun hiçbir çekinmemiz olmadan mücadele ediyoruz ve çok ciddi müdahalelerde bulunduk büyük operasyonlar, büyük yakalanmalar oldu ve olmaya da devam edecek. İhanet şebekesinin son ihanetiydi ve nereye kadar giderse gidilsin imha edilip devam edilecektir. Bu mücadele bir beka sorunudur” dedi.
“Yerel seçimler için güvenlik planlanması yapıldı”
Tipioğlu, açıklamasında son olarak seçim güvenliği planlamasının yapıldığını ifade ederek, "31 Mart yerel seçimleri çok büyük çalışmalar içeresinde yapılır. Biz 31 Mart yerel seçim sırasında ve seçim sonrasında olmak üzere bütün planlamayı yaptık. Vatandaşımız hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile oyunu kullanması için bütün tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü olarak bu konuda çok tecrübeliyiz, polis teşkilatı olarak da çok tecrübeliyiz çok seçim yaşattık kazaya belaya maruz kalmadık bu seçimde de kalmayız inşallah” ifadelerini kullandı.
Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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