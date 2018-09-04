Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü açığa alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş açığa alındı.

Düzenlenen bir gecede havaya ateş ettiği görüntüleri bazı basın yayın organlarında yer alan Keşküş hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca da idari soruşturma açılan Hakan Keşküş'ün, soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

