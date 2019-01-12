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Şanlıurfa HDP İl Eş Başkanı Kızıldamar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta ‘terör örgütü propagandası’ yapma suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa HDP İl Eş Başkanı Kızıldamar tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta ‘terör örgütü propagandası’ yapma suçundan tutuklandı.
6 Aralık günü HDP il binasında düzenlenen açlık grevinde terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldığı iddiasıyla aralarında HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın çağrısı üzerine adliyeye giden Kızıldamar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; 'terör örgüt propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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