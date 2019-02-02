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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. (İHA)

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü canlı bomba

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