IHAAW210056-ASA/02-02-2019

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi.

02.02.2019 21:00:56 TSI

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